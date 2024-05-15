Filistinliler Nekbe'yi Anmak İçin Yürüdü

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttuğu "Nekbe"yi (Büyük Felaket) anmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insanlık felaketine yol açan saldırısına tepki olarak çoğu siyah kıyafetler giyen binlerce Filistinli, ülkelerinin tarihi lideri Yaser Arafat'ın Ramallah kentindeki mezarında toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistinlilerden bazıları Gazze Şeridi'nde insani yardıma ulaşmaya çalışırken öldürülen soydaşlarını anmak için kan rengine boyanmış un çuvalları, kefene sarılı oyuncak bebekler ve siyah bayraklar taşıdı.

Filistinliler, Yaser Arafat'ın mezarından kentteki Manara Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda, yerel saatle 13.00'te Nekbe'nin 76. yılına işaretle 76 saniye boyunca sirenler çaldı ve Filistinliler, ellerini zafer işaretiyle kaldırarak saygı duruşunda bulundu.

Gösteride konuşma yapan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, İsrail işgalinin 76 yıldır Filistin halkını "dize getirmeye çalıştığını, buna karşın Filistinlilerin topraklarına ve haklarına bağlı kaldığını" vurguladı.

İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nde Nekbe'den "daha acımasız bir soykırıma giriştiğini" belirten Alul, İsrail'in ABD'nin siyasi ve askeri desteğiyle "Filistin meselesini güçle çözmeye çalıştığını ancak tarihten ders almadığını" söyledi.

Gösteriye katılan Birzeit Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi gören Ragad Abbasi (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nekbe'nin Filistinliler için hala devam ettiğini, 1948'deki uygulamaların aynısının bugün Gazze'de yaşandığını belirtti.

Atalarının bugün İsrail içinde kalan Yafa'ya bağlı Abbasiye köyünden 1948'de sürüldüğünü, büyükannesinin kendisine bu olayları anlattığını aktaran Abbasi, "Bizim için bu neslin, 1948'de yaşananları, Filistin'i, Nekbe'yi unutması imkansız." ifadesini kullandı.

Filistinli genç, "dünya genelinde kimden gelirse gelsin Filistin konusunda en küçük dayanışmanın Filistin'in özgürlüğü için çok kıymetli olduğunu" dile getirdi.

Ramallah'ta Basın ve İletişim Fakültesinde eğitim gören Emced en-Necci (19) da ecdadının yaşadığı Nekbe'nin bugün kendileri için de geçerli olduğunu, aradan geçen 76 yıla rağmen bu olayı unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

İsrail işgalinin "acımasız olduğunu, Filistinlileri öldürmesine, topraklarından sürmesine rağmen davalarından vazgeçmeyeceğini" aktaran Necci, Arap ülkeleri dahil herkesten dayanışma beklediklerini kaydetti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.