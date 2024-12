Fahrettin Altun: "'doğru Habercilik ve Medya Etiği' Kitabı, Kürtçe Çevirisiyle 10 Dile Ulaştı"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, daha önce İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Yunanca hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabının Kürtçeye de çevrildiğini duyurdu. Altun, konuyla açıklamasını Türkçe ve Kürtçe yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı Kürtçeye çevrildi. Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun X hesabından Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, "Her dilde yaşasın hakikat" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Doğru ve güvenilir habercilik, demokratik toplumlar için hayati bir öneme sahiptir. Bu süreçte medya, toplumu doğru bilgilendirme görevini ancak etik ilkelerden sapmadan yerine getirebilir. Medyanın bu önemli fonksiyonu yerine getirmesi, mesleki etik ilkelerin sistematik bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Medya etiğine sahip çıkmak konusunda en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz gazetecilere düşmektedir. Medya etiğinden ayrılmayan basın mensupları mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin teminatı olmayı sürdüreceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi: 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır'. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir süre önce medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerle 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabını yayımlamıştık.

"Rehber niteliğindeki bu çalışmanın medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum"

Daha önce Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırladığımız yayınlarla, 9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı. Rehber niteliğindeki bu çalışmanın medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Şiarımız net: Her Dilde Yaşasın Hakikat!"

Altun'un Kürtçe açıklaması ise şöyle:

"Nüçegihaniya rast ü pebawer, ji bo civaken demokratik xwedi giringiyeke jiyani ye. Di ve pevajoye de medya, tene beyi ku ji prensiben etik dür bikeve, dikare erka xwe ya agahdarkirina civake bi awayeki rasti bi cih bine. Bicihanina ve fonksiyona giring a medyaye, bi awayeki sistematik bi pekanina prensiben etik yen mesleki pekane. Di mijara parastina etika medyaye de, berpirsiyariya heri mezin dikeve ser mile rojnamegeran. Endamen çapemeniye yen ku ji etika medyaye dür nekevin, we bibin garantiya rezgirtin ü pebaweriya rojnamegeriye.

Weki ku Serokomare me Birez Recep Tayyip Erdogan ji gotibü: 'Ji xwendevan ü temaşevanan re ragihandina heqiqete ya bi şikle heri zelal, ji bo ve mesleke tişte heri je veneger e.' Me di vi wari de weke Serokatiya Ragihandine ya Serokomariye demek bere, derbare etika medyaye de bi prensiben minaken navneteweyi yen hatine berhevkirin ü sistematizekirin pirtüka "Nüçegihaniya Rast ü Etika Medyaye" çap kir. Xebaten me yen weşangeriye yen ku beri niha me bi 9 zimanan, ligel zimane Tirki bi weşanen zimanen İngilizi, Erebi, Tirkiya Azeri, Rüsi, Spani, Almani, Fransi ü Yünani dikir, ji iro peve bi wergera zimanen Kurdi ya pirtüka 'Nüçegihaniya Rast ü Etika Medyaye' gihiştiye 10 zimanan.

Ez di we baweriye de me ku ev lekolina weke reber de ji bo xebatkaren medyaye ü lekolineran de bibe çavkaniyek giring. Şiara me zelal e: Bi Her Zimani Biji Heqiqet!"