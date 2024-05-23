Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada personel servisi ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ahmet A. (61) idaresindeki 26 S 0517 plakalı personel servisi, Eskişehir- Ankara kara yolunun 71 Evler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Cabbar T. (49) yönetimindeki tırla çarpıştı.
Personel servisinde bulunan yolcular Mehmet Emin S, Eyüpcan A, Nadiye Ç, Deniz A, Mustafa Ü, Berke Can Ç, Erhan A. ve Miraç Asil B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.