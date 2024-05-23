Üye Girişi
Haberler

Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık eden 27 zanlıdan 16'sı tutuklandı. Operasyonda, çok sayıda dijital materyal ve sahte banka ve kredi kartları ele geçirildi.

Erzurum merkezli 11 ilde, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takibiyle yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 27'si ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

Zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce, 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin ettiği belirlenen 37 şüpheli, 3 ay boyunca fiziki ve teknik olarak takip edilmiş ve banka hesapları incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 liralık hesap hareketinin olduğu belirlenmişti.

Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirilmiş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Banka Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon Spor Güncel Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakmadan Geçme

24 Mayıs Cuma yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? 24 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 24 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 23 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 23 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı?
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title