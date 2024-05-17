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Erzurum'da 19 Mayıs konseri düzenlendi

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Erzurum'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konserde solist olarak Dr. Derya Sahil Eroğlu ve Bando Kıdemli Başçavuş Osman Nuri Sümer sahne aldı.

Erzurum'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Erzurum 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ile Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konser, üniversitenin yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda verildi.

Orkestra şefliğini Bando Albay Mustafa Çelik'in yaptığı konserde solist olarak Dr. Derya Sahil Eroğlu ve Bando Kıdemli Başçavuş Osman Nuri Sümer sahne aldı.

Kahramanlık türküleri ve marşlar seslendiren solistlere, salonda bulunan öğrenciler ve davetliler de zaman zaman eşlik etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, bando ekibine çiçek verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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