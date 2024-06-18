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Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları "Ankara'nın Bağları" şarkısıyla yıkıldı

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EURO 2024'te A Milli Takımımızın Gürcistan ile karşılaşacağı mücadele öncesinde Almanya adeta bayram yerine döndü. Dortmund sokaklarını dolduran yüzlerce Türk hep bir ağızdan çalan "Ankara'nın Bağları" şarkısına eşlik ederken ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takımımızın bu akşam Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Almanya sokakları panayır yerine döndü.

TEZAHÜRATLARLA MİLLİLERE DESTEK OLDULAR

Bu mücadele öncesinde Türk taraftarlar, KleppingStrabe'de toplandı. Burada binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek oldu. Kalabalığın alanda yükselen "Ankara Bağları" şarkısına eşlik ettiği anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

"GÜRCİSTAN'I MAĞLUP EDECEĞİZ"

Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü. Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye'den de maça gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların Gürcistan'ı mağlup edeceklerini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Gürcistan Dortmund Almanya Ankara Spor Dünya Haberler

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