Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Vatandaşlar Bayram Namazını Kılıp Bayramlaştı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılıp bayramlaştı. Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu. Ardahan'da da vatandaşlar camileri doldurdu. Kars'ta da Evliya Camii'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını kılıp dua etti. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.