Üye Girişi
Haberler

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Mayıs dün gece deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün gece Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri araştırılıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremler yanında zaman zaman tedirgin edici büyüklükte depremler de yaşanabiliyor. İzmir, İstanbul ve Ankara'da dün gece deprem oldu mu? 4 Mayıs tarihli deprem bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesine bakabilirsiniz.

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Mayıs dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

06:58:51 - GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) - Büyüklük: 13.1

06:33:53 - BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) - Büyüklük: 73.5

06:25:25 - SENKOY-CINARCIK (YALOVA) - Büyüklük: 13.3

06:17:41 - YENIKOY-DARENDE (MALATYA) - Büyüklük: 5.0

06:12:58 - KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 8.4

06:06:48 - CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 7.7

05:16:47 - AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) - Büyüklük: 14.0

05:11:37 - KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 5.4

04:20:47 - YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) - Büyüklük: 21.5

04:17:32 - KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 4.9

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Kandilli İstanbul Türkiye Ankara Deprem İzmir AFAD Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir? Fenerbahçe Beko Monaco maçında ne oldu? Fenerbahçe EUROLİG ceza alacak mı 2024? Kızılcık Şerbeti hangi üniversitede çekiliyor? Yalı Çapkını Seyran ölüyor mu? 4 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi? 4 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI 69. bölüm FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title