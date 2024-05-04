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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Futbolseverlerin merakla beklediği 4 Mayıs 2024 Cuma gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 4 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 4 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00

Bursaspor vs Vanspor - TFF 2. Lig - TFF Youtube

Derince Bld. vs Denizlispor - TFF 2. Lig - TFF Youtube

Etimesgut Bld. vs İnegölspor - TFF 2. Lig - TFF Youtube

Arnavutköy Bld. vs Kastamonuspor - TFF 2. Lig - TFF Youtube

Amedspor vs Menemenspor - TFF 2. Lig - TFF Youtube

Uşakspor vs Sarıyer - TFF 2. Lig - TFF Youtube

Serik Bld. vs Esenler Erokspor - TFF 2. Lig - TFF Youtube

19:00

Eyüpspor vs Göztepe - Trendyol 1. Lig - TRT Spor

16:00

İstanbulspor vs Adana Demirspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1

19:00

Kayserispor vs Fatih Karagümrük - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 2

Samsunspor vs Trabzonspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1

Emir Ceran
Emir Ceran
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