Erzincan'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, Mehmet Ali G'nin kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ali G'nin kullandığı 55 ADS 790 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Tüneller mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan 24 DE 782 ve 34 NA 964 plakalı otomobillere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Z.B. (28), Y.B. (8), E.A.B. (4), D.D. (39), N.B. (32) ve Necati Arslan, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.