Ergene'de Seyit Onbaşı Meydanı ve Kitap Kafe açılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergene'de Seyit Onbaşı Meydanı ve Kitap Kafe açılacak

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Ergene'de Seyit Onbaşı Meydanı ve Kitap Kafe açılacak

Ergene Belediyesi 18 Mart'ta "Seyit Onbaşı Meydanı" ve "Kitap Kafe"nin açılışını gerçekleştirecek.

Ergene Belediyesi 18 Mart'ta "Seyit Onbaşı Meydanı" ve "Kitap Kafe"nin açılışını gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ocak ayında Atatürk Evi ve Müzesi'nin, şubat ayında da Göl Restoran'ın açılışını yaptıklarını söyledi.

Şimdi de 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın adının verildiği meydan ve Kitap Kafe'yi hizmete sokacaklarını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ardından Esenler Çok Amaçlı Kapalı Düğün Salonu, Vakıflar Futbol Sahası projelerinin yanı sıra, Taziye Evi, Velimeşe Sanayi Dükkanları, Ömer Şakar Çocuk Oyun Parkı, çilek tarlaları, Ergene Belediyesi Sosyo-Kültürel Cem Evi ve AŞ Evi gibi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz diğer projelerinde açılışı yapılacak."

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Rasim Yüksel, 18 mart, Kitap, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title