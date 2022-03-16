Ergene'de Seyit Onbaşı Meydanı ve Kitap Kafe açılacak

Ergene Belediyesi 18 Mart'ta "Seyit Onbaşı Meydanı" ve "Kitap Kafe"nin açılışını gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ocak ayında Atatürk Evi ve Müzesi'nin, şubat ayında da Göl Restoran'ın açılışını yaptıklarını söyledi.

Şimdi de 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın adının verildiği meydan ve Kitap Kafe'yi hizmete sokacaklarını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ardından Esenler Çok Amaçlı Kapalı Düğün Salonu, Vakıflar Futbol Sahası projelerinin yanı sıra, Taziye Evi, Velimeşe Sanayi Dükkanları, Ömer Şakar Çocuk Oyun Parkı, çilek tarlaları, Ergene Belediyesi Sosyo-Kültürel Cem Evi ve AŞ Evi gibi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz diğer projelerinde açılışı yapılacak."