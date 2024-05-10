Engelli Hizmetleri Bakanlığı Kurulması İçin Çağrı

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçları konusunda daha etkin hizmet verilebilmesi için "Engelli Hizmetleri Bakanlığı"nın kurulması çağrısında bulundu.

Çelebi, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların ve karşılaştığı engellerin her geçen gün daha fazla görünür hale geldiğine dikkati çekti.

Engelli bireylerin yaşadıkları en büyük zorluğun fiziksel ve zihinsel değil ön yargı ve tutumlar olduğuna işaret eden Çelebi, "Engelli bireylerin kendi kendine yetebilmesi, bir meslek edinip üretken hale gelmesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmesi, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Engelli bireylerin herkes gibi fırsat eşitliğinin sağlandığı yaşam koşullarına erişmesi ve kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ortamın oluşması, toplumun tüm bireylerinin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Milyonlarca engellinin destekten yoksun yaşadığını ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremediğini savunan Çelebi, şunları kaydetti:

"Sayıları dünyada milyarları, ülkemizde ise milyonları bulan engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde hizmet edebilmek için özel olarak 'Engelli Hizmetleri Bakanlığının kurulması gerekmektedir. Böyle bir bakanlığın kurulması, engelli bireylere ve ailelerine güçlü bir destek mesajı gönderirken hükümetin daha kapsayıcı toplum vizyonunu ortaya koyması açısından da son derece önemlidir.

Bu bağlamda kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlar, işbirliği içinde hareket etmeli ve engelli bireylere destek olmalıdır."