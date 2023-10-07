Elazığ'da Okul Önlerinde Denetimler Sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul önlerinde denetimler yapıyor. Yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye ceza uygulandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önlerindeki denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 4 ekip ve 9 personel ile Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi okul önü ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamada 54 şahıs, 14 araç, 11 servis aracı denetlendi. Yapılan denetimlerde 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ