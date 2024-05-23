Elazığ'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Tütün Operasyonu

Elazığ'da bir eve düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara ve tütün bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 62 bin 800 bandrolsüz makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.