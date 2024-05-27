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Efes-2024 Tatbikatı'nda Rehine Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de devam eden Efes-2024 Tatbikatı kapsamındaki 'rehine kurtarma eğitimi'ne ilişkin görüntüleri paylaştı. İki helikopterde bulunan askerlerin, seyir halindeki iki kamyonete operasyon düzenleyerek, rehineleri kurtardığı anların video görüntülerine yer verildi.

Efes-2024 Tatbikatı'nda, "rehine kurtarma eğitimi" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de devam eden Efes-2024 Tatbikatı kapsamındaki "rehine kurtarma eğitimi"ne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki helikopterde bulunan askerlerin, seyir halindeki iki kamyonete operasyon düzenleyerek, rehineleri kurtardığı anların video görüntülerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Operasyon İzmir Efes Güvenlik Politika Güncel Haberler

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