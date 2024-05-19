Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençlik Şöleni düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Edirne'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda farklı spor dallarında yarışmalar düzenlendi, öğrenci grupları konser verdi.

Etkinlikler kapsamında Edirne'deki öğrenciler ve Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen gruplar halk oyunları gösterisi sergiledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve kurum müdürleri de etkinlikleri takip etti.

Tekirdağ'da ise "Tekgenç Fest" etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası ve yelken yarışları yapıldı.

Kırklareli'nde de etkinlikler kapsamında çeşitli yarışlar ve halk oyunları gösterileri sunuldu.