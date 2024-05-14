Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 19 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Ekiplerin çalışmasıyla, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Fas, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.