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Edirne'de Otomobilin Gizli Bölmesinde Yakalanan Göçmenler

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Edirne'de yapılan bir operasyonda, otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de otomobilin nefes alma düzeneği eklenmiş gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü koordinesinde yaptıkları çalışma sonucu yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule'ye gelen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada arka koltukların altındaki bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu. Yabancı uyruklukların yolculuk sırasında havasız kalmaması için hortumla nefes alabilecekleri düzenek oluşturulduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsü T.P. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Suriye Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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