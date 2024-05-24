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Edirne'de jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Ayrıca trafik jandarması da öğrencilere trafik eğitimi veriyor.

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı ve Balaban köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Öğrencilere trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Öğrenciler, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirildi. Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi de hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma trafik Edirne Çocuk Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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