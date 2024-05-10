Edirne'de düzensiz göç operasyonu: 33 göçmen yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında Pakistan, Suriye ve Irak uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise il genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürdü.
Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan, Suriye ve Irak uyruklu 21 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler il genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.