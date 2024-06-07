Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Haziran Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Haziran su kesintisi saatleri...

7 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi C4_K alt bölgesinde bulunan İsmetiye Mahallesi İsmetiye Cadde Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.06.2024 tarihinde 14:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/06/2024 14:00 ~ 06/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:06/06/2024 14:00

---

Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi 4. Polat Sk. ve civarı arıza nedeniyle 06.06.2024 tarihinde 11:00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/06/2024 11:00 ~ 06/06/2024 12:00

Kesim Zamanı:06/06/2024 11:00

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Osmangazi Yıldırım İnegöl Buski Bursa Gündem Yerel Yaşam Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

 İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 15. bölüm TRT 1 HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Haziran günün maçları nereden izlenir? 8 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı? Kızılcık Şerbeti sezon finali bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları! Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı?
Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title