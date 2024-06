Edirne'de 300 Dönümlük Musabeyli Korusu Mesire Alanı Hizmete Girdi

Edirne'de düzenleme çalışmaları tamamlanan 300 dönüm üzerine kurulu Musabeyli Korusu Mesire Alanı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla İl Özel İdaresince başlatılan çalışmalar kapsamında, kent merkezine 10 kilometre uzaklığındaki mesire alanı, vatandaşların dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir mekan olarak dizayn edildi.

Alanın hizmete girmesi münasebetiyle gerçekleştirilen törende, yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösterildi.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, mesire alanının Türkiye'deki birçok örneğinden daha büyük olduğunu söyledi.

Piknik üniteleri, spor ve aktivite alanlarıyla güzel bir mekanın kullanıma açıldığını belirten Sezer, alanda gençlik kamplarının düzenleneceğini ifade etti.

Türkiye ve Balkanlar'dan çok sayıda gencin kamp için kente geleceğini anlatan Sezer, "Buraya Balkan Obası'nı yapıyoruz. Balkanlar'dan gelecek gençlerimizi yaz dönemlerinde burada misafir etmeyi temenni ediyoruz. İlk kafile de bu sene inşallah gelecek. Edirne, Gençlik ve Spor Bakanımızın takdirleriyle bir gençlik kampına kavuştu. Bu çok önemli. Türkiye'nin her yerinden gençlerimiz yaz aylarında burada kamp yapacaklar. Bu hem Edirne ekonomisine hem de turizmine çok önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Sezer, mesire alanının yıl boyunca kullanılabilecek şekilde düzenlendiğini vurguladı.

Herkese hitap eden aktivitelerin bulunacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Birçok mesire alanı yapılıyor, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten bir müddet sonra içine girilmez hale geliyor. Bunu istemiyoruz. Dolayısıyla yaşayan bir mesire alanı, yaşayan bir gençlik kampı olsun ve her zaman gece gündüz burada faaliyetler, aktiviteler, konserler düzenlensin istiyoruz. Edirne'mize de bu manada çok yakışacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda burada karavan parkımız olacak. Henüz yetişmedi ama onun altyapı çalışmaları da devam ediyor. Bizim Balkan Obası dediğimiz çadırların bulunduğu yerlerde de geleneksel oyunlarımızın yıl boyunca yine gençlerimize tanıtılacağı ve burada sportif faaliyetlerin düzenleneceği geleneksel alanları da burada açmış bulunuyoruz. Burayı her geçen gün, her geçen ay daha güzel, daha fonksiyonel hale getirmek için çalışacağız."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise kısa sürede yapılan çalışmalarla alanın Edirne ve çevre illerdeki vatandaşların kullanımına kazandırıldığını söyledi.

CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan da kente çok güzel bir eser kazandırıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkılu ve İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler alanı gezdi.

Mesire alanında piknik yerleri, macera parkı, çocuk oyun sahaları, çadır alanı, karavan konaklama noktası, otopark, ibadethane, spor tesisleri ve 1 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunuyor.

Musabeyli Korusu'na gelenler gölet, iskele, kır kahvesi, oturma alanları ve alışveriş noktalarından da faydalanabilecek. Araç otoparklarının bulunduğu alanda 7 gün 24 saat güvenlik hizmeti sağlanacak.