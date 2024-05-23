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Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Meriç ilçesine bağlı Umurca köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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