Edirne'de 131 aranan şüpheli yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 131 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 131 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 131 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.