Düzce haberleri... Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Düzce gündem haberine göre Düzce'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı. Düzce'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı. Cumayeri ilçesi Ören köyü mevkisinde üvey kardeş olduğu belirtilen S.C ve C.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C, av tüfeğiyle C.C'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan C.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden otomobille kaçan S.C, bir işletmede gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi devam ediyor. Güncel AA / Cem Ali Kuş Cumayeri Düzce Güncel Haberler

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