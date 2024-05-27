Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda E.A'nın üzerinde ve aracında arama yapan ekipler, 896 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.