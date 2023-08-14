Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Basra Alçak Basınç Merkezi'nin etkisinde olan Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de etkisini sürdüren sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Esnaf da sıcak hava nedeniyle iş yapamıyor.

Basra Alçak Basınç Merkezi'nin etkisinde olan Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de etkisini sürdüren sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 21 Temmuz 1937 yılında 46,2 derece olarak kayıtlara geçtiğini ancak 4 gün önce merkez Kayapınar ilçesindeki Devegeçidi Gözlem Noktasında sıcaklığın 46,4 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Bugün de en yüksek sıcaklığın 44,6 derece olarak ölçüldüğünü aktaran yetkililer, önümüzdeki birkaç gün içerisinde sıcak havanın birkaç derece düşmesinin beklediğini aktardı.

Diyarbakır'da bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar da Anzele'deki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Merkez Sur ilçesinde meyan şerbeti satan İrfan Everek, AA muhabirine, şerbet ile vatandaşları serinletmeye çalıştıklarını anlatarak, "Hava çok sıcak, yanıyoruz. Geceleri evde uyuyamıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şerbet satıyoruz, buz gibi. Şerbet bile fayda etmiyor." diye konuştu.

Esnaf Muhammet Yılmaz ise sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığını, bu nedenle gündüz esnaf olarak iş yapamadıklarını söyledi.

Yılmaz, "Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterse de tahminim 50 derecenin üzerinde. Sıcaktan insanlar dışarıya çıkamıyorlar. Normalde burası çok kalabalık olurdu, şimdi ise sokak ve caddeler boş." ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de yüksek hava sıcaklığı esnafın iş saatlerini de etkiledi. Gündüz kepenk kapatıp evde dinlenmeye çekilen esnaf, akşam saatlerinde işbaşı yapıyor.

Özellikle 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boş kaldığı ilçede, vatandaşlar evlerinden ve klimalı ortamlardan çıkmıyor.

Vatandaşlar akşam Dicle Nehri kenarındaki parklara akın ediyor, çocuklar da Sevgi Sokağı'ndaki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Esnaf Şaban Cazım, ilçenin son yıllardaki en yüksek hava sıcaklığını gördüğünü belirterek, "Hayatım boyunca böyle bir sıcaklık görmedim. Gündüz saatlerinde dışarıya çıkanların yüzlerine vuran sıcak hava kaynayan bir kazandan yükselen buhara benziyor. Yüksek sıcaklık insanları feci şekilde etkiledi. Yaz aylarının erken bitmesi için dua ediyorum." dedi.

Ampute olan ayağını pansuman etmek için mecburen dışarıya çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Mehmet Üçeş de sıcak havadan dolayı ilçede yaşayan vatandaşların bir kısmının yaylalara ya da havanın serin olduğu tatil yerlerine gittiğini kaydetti.

Yaz aylarının Cizre'de çok sıcak geçtiğini kaydeden Üçeş, "Ama bu sene çok daha sıcak. Allah'ın yardımıyla bu sıcaklığa dayanabiliyoruz." dedi.

Mardin

Mardin'de genelinde de vatandaşlar kavurucu sıcakla mücadele ediyor.

Vatandaşların bir kısmı sıcaktan korunmak için şemsiyeyle dolaşıyor, yanlarında taşıdıkları suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.

Fırın ve inşaat işlerinde çalışanlar da başlarına taktıkları şapka ve bağladıkları bezlerle sıcak havaya karşı önlem alıyor.

Özellikle Yeşilli, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik ilçelerinde 40 dereceyi geçen sıcaklara karşı vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Yeşilli ilçesinde meydanda bulunan termometreye sıcaklık 48 derece olarak yansıdı.

Vatandaşlardan İnan Sarhan, son yılların en sıcak günlerini yaşadıklarını söyledi.

Öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya çalıştıklarını kaydeden Sarhan, şöyle konuştu:

"Allah dışarda çalışanların yardımcısı olsun. İlçemiz normalde yemyeşil, serin bir ilçe ama yine de çok sıcak oluyor. Bu sıcağı hayatım boyunca hiç görmedim. İlk defa bu kadar sıcak hava görüyorum."

Nebil Kuşat ise sıcak havadan olumsuz etkilendiklerini, son yılların en sıcak günlerini yaşadıklarını aktardı.

Kuşat, "Sıcaklar bazen 48-50 dereceye kadar çıkıyor. Bunaltıcı bir sıcak var." ifadelerini kullandı.

İnşaat işçisi Mehmet Boz da kavurucu sıcaklara rağmen ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, en çok sıcak havada ısınan demirlerden olumsuz etkilediğini kaydetti.

Nusaybin ilçesinde esnaflık yapan Halil Akbalık da Türkiye'nin en sıcak ilçelerinden birinde yaşadıklarını, gün içerisinde ilçede hava sıcaklığının 48 dereceyi geçtiğini kaydetti.

Akbalık, "O yüzden insanlar sıcaklardan dolayı dışarı çıkamıyor. Çarşı adeta terk edilmiş gibi." dedi.

Esnaf Rıdvan Okut ise sıcak havadan dolayı insanların dışarı çıkamadığını, bu nedenle müşterilerinin azaldığını belirtti.