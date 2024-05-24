Diyarbakır Lice'de PKK Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliğinden, yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde 24 Mayıs 2024 günü Lice ilçesinde 5 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 643 kök kenevir bitkisi, 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere cumhuriyet savcılığına sevk edilmiştir."