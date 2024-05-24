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Diyarbakır Lice'de 76 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 76 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 76 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucuların ve bunları gizleyen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ilçeye bağlı Damar Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, 76 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen toz esrar muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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