Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilmeyen 02 HT 657 plakalı otomobil, Çermik-Siverek kara yolunun 20. kilometresinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.