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Diyarbakır'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde avukat Yücel B. ile Mehmet T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı mevkisinde avukat Yücel B. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yücel B. silahla Mehmet T'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Yücel B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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