Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 4 öğretmenden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki sürücünün bulunduğu 4 öğretmen yaralandı.

Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.