Diyarbakır'da bir restoranın bacasında yangın çıktı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazanın altındaki restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda restoranın baca kısmında hasar meydana geldi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir plazanın altında faaliyet gösteren restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın altındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında, duman nedeniyle tedbir amaçlı plazadaki vatandaşlar dışarı çıktı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoranın baca kısmında hasar oluştu.