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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var

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Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile Moskova'da görüşeceği iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geleceği yönündeki haberler yalanlandı.

Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği iddiaları yalanlandı

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esed'le Moskova'da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ESED'E DAVETİMİZİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti. Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (3)

Erol Birol :

Helallik isteyecektir yine milletten.

6
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Aslan:

Esed tekrar Esad olacak mı?

4
0
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aRMa 1979:

super olur

0
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