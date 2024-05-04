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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. İİT'e üye ülkelerin 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

İİT'e üye ülkelerin 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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