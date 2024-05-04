Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. İİT'e üye ülkelerin 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
İİT'e üye ülkelerin 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.