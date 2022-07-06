Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Brüksel'de temaslarda bulundu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubunun toplantısına katıldı, AB yetkilileriyle görüştü. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubunun toplantısına katıldı, AB yetkilileriyle görüştü. Kaymakcı, Brüksel'de Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubunun 27'nci toplantısına katıldı. Oturumda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde gençlerin ekonomik, sosyal ve siyasi rolü tartışıldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Kaymakcı, AB-Türkiye ilişkileri ve üyelik sürecinin önemli aktörleri olan yerel yönetimlerle iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi. Kaymakcı, "AB'nin genişleme süreci kıtamızda istikrar ve sınamalara etkin yanıt için akıllıca değerlendirilmeli." ifadesini kullandı. Toplantıya Kaymakcı'nın yanı sıra Balıkesir, Mersin, Ordu, Ankara, İstanbul, Edirne yerel yönetimlerinden yetkililer de katıldı. Brüksel'de AB yetkilileriyle görüşmeler de yapan Kaymakcı, yarın Lüksemburg'da temaslarda bulunacak. AA / Selen Temizer - Güncel Avrupa Birliği Belçika Türkiye Brüksel Güncel Haberler

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