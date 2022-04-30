Dikili'de 5 köpeğin zehirlenerek telef edildiği iddiasıyla suç duyurusu

İzmir'in Dikili ilçesinde aralarında kendi köpeğinin de bulunduğu 5 köpeğin, zehirli sosis verilerek telef edildiğini öne süren kadın, suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Saniye Erdener, gazetecilere açıklamasında sahil şeridinde bulunan bir kafeteryanın önünde "Lucky" isimli evcil köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğü gördüğünü, kumsalda hareketsiz başka köpeklerin de olduğunu fark ettiğini belirtti.

Diğer hayvanseverlerle birlikte çevrede inceleme yaptıklarını, toplam 5 köpeğin telef olduğunu, kumsala bırakılmış sosislerin bulunduğunu gördüklerini aktaran Erdener, köpeklerin zehirlenerek telef edildiği suçlamasıyla Dikili Adliyesine giderek suç duyurusu yaptığını dile getirdi.

Bölgede daha önce de hayvanların zehirlendiğini, şüphelileri bildiklerini ancak kanıtlayamadıklarını aktaran Erdener, bölgeye güvenlik kamerası kurulmasını talep ettiklerini ifade etti.