Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kurt Yavrusuna Süt Anne Aranıyor

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan, annesini ve 6 kardeşini kaybettiği için "Garip" ismi verilen kurt yavrusunu besleyecek süt anne aranıyor.

Elazığ'da kırsal alanda vatandaşlarca bulunan, anneleri ölen 7 kurt yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Kurt yavruları buradaki ilk kontrolün ardından ekiplerce Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Daha gözleri açılmamış olan yavrulardan 6'sı uzman ekiplerin tüm çabasına rağmen anne sütü almadıkları için hayat mücadelesini kaybetti.

Merkezde uygulamalı eğitim gören Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, hayata tutunmayı başaran yavruya annesi ve kardeşlerini kaybettiği için "Garip" ismini verdi.

Yavruya merkezde şırıngayla özel besleyici mama ve vitamin veriliyor.

Merkezin yetkilileri, anne sütüne ve sıcaklığına kavuşması için Garip'e süt annelik yapacak dişi bir kurt bulunması için çalışma başlattı.

"Garip'in mutlak bir anneye ihtiyacı var"

Merkezin müdürü ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Koçhan, AA muhabirine, tüm canlılarda olduğu gibi kurtlar için de anne kavramının çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle kurt yavrularında annesiz bakımın zor olduğunu ifade eden Koçhan, bu nedenle diğer yavruların hayata tutunamadığını belirtti.

Koçhan, "Elimizde sadece Garip kaldı. Garip'in hayata tutunabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Garip'in mutlak bir anneye ihtiyacı var hem süt verecek hem de bakımını yapacak. Hayvanat bahçelerinde ya da özel bakımevlerinde müsait bir anne bulursak Garip'i göndereceğiz. Süt anne adayı olarak maalesef çok fazla seçenek yok. Mutlaka kurt bulmamız gerekiyor." dedi.

"Kardeşleri anne sütü eksikliğinden öldü"

Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden Lale Nur Elagöz de mesleği öğrenmekte rehabilitasyon merkezinin kendileri için büyük fırsat sunduğunu kaydetti.

Merkeze getirilen Garip'in yaşaması için büyük çaba gösterdiklerini anlatan Elagöz, "Yavrular bir süre önce geldi. Ne kadar besin, vitamin ve sevgi takviyesi yapsak da maalesef kurtulamadılar. Şu anda bir yavrumuz var. Bu yavrunun büyüyebilmesi ve doğaya salınabilecek yaşa gelmesi için sütü olan bir anneye ihtiyacımız var. İnşallah kısa süre içerisinde bulunur." diye konuştu.

Öğrencilerden İrem İzci de merkezde, normalde karşılaşamayacakları yaban hayvanlarını görüp beslediklerini, bunun kendileri için şans olduğunu dile getirdi.