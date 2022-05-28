Dev bataryasıyla Tecno Pova 3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı - Haberler

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı modellerle pazarda güç sahibi olmaya çalışan Tecno Mobile, ürettiği ürünlerle piyasada belirli bir kitleye ulaşmış durumda. Şirket, bugün yeni bir akıllı telefonuyla adını yeniden duyurdu. Tecno Pova 3 ismi verilen model, pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Orta seviyede ürettiği telefonlarla önemli bir kullanıcı sayısına sahip olan Tecno, büyük bataryasıyla göze çarpan yeni akıllı telefonunu tanıttı. 7000mAh bataryasıyla iddialı gelen Tecno Pova 3'ün teknik özellikleri de belli oldu.

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Tecno'nun yeni modeli, akıllı telefon performansından ziyade batarya süresinin uzunluğunu önemseyen kullanıcılar için geliştirilmiş gibi görünüyor. Öyle ki cihaz, işlemcisi ve kamera detaylarıyla orta ve düşük seviyeye hitap ediyor. Öyle ki cihaz 50MP ana kamera, iki 2MP yardımcı sensör ve 8MP selfie kameraya sahip.

90Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç LCD ekran ile gelen Tecno Pova 3, kutu açılışında Android 11 işletim sistemini destekliyor. Başlangıç olarak 175 dolar fiyatla piyasaya giriş yapan cihaz, kullanıcılarına iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Tecno Pova 3, 4GB/64GB ve 6GB/128GB olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. Buna ek olarak depolama alanı için microSD yuvasına sahip. 33W şarj cihazına sahip olan model, ters şarj ve Süper Güç Tasarruf Modu ile donatılmış şekilde piyasaya çıktı.

Tecno Pova 3'ü nasıl buldunuz? Türkiye pazarına geldiğinde almayı düşünür müsünüz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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