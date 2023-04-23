Depremzedeler bayramda açılan lunaparkta yaşadıklarını unutmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından Ramazan Bayramı'nda açılan lunaparkta eğlenen depremzedeler, yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, kentte büyük yıkıma sebep oldu.

İstasyon Mahallesi Hanefi Mahçiçek Stadyumu yanındaki lunapark, Ramazan Bayramı'nda, depremzedeler için kapılarını açtı. Lunapark, yaşadıklarını bir an için dahi olsa unutmak isteyen depremzedelerin yoğun ziyaret ettiği mekanlar arasında yer aldı.

Lunapark işletmecisi Kadir Arı, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın büyük acılar yaşadığını belirterek, depremzedeler için lunaparkı açıp fiyatları da onları üzmeyecek şekilde aşağıya çektiklerini söyledi.

Lunaparkta eğlenmenin insanlara iyi geleceğini umduklarını dile getiren Arı, "Depremzede ailelerin çocuklarının eğlenecek bir yeri olmadığı için burayı açmak zorunda kaldık. Hüzünlü, kötü bir olay yaşadı insanlar. En azından bu olayı biraz da olsa unutsunlar diye burayı açtık. 'İnsanlar dört dörtlük eğleniyor.' diyemeyiz ama burada o kötü günlerini unutmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Arı, 12 kişilik 3 ailenin lunaparkta düzenledikleri bölümde kaldığını da sözlerine ekledi.

"Depremin izleri silinmez silinmeye ama bir nebze olsun unutuyoruz"

Depremzede Vahdet Kıraç, depremin ardından ailesi ile lunaparkın kullanılmayan bir odasında kalmaya başladıklarını ifade etti.

Kıraç, işletmecilerin depremin ilk günlerinde kendileri gibi 200 kişiyi misafir ederek beslenme ihtiyaçlarını da karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonra diğer arkadaşlar, ev, konteyner çıktıkça ayrıldı. Biz halen burada kalmaya devam ediyoruz. Parkta çocuklarımız eğleniyor. Bu arkadaşlarımız hala bu parkta depremzedelere destek sağlıyor, çocuklarına yardımcı oluyorlar. Benim çocuklarım da burada eğleniyor, güzel zaman geçiriyor. Depremin izleri silinmez silinmeye ama bir nebze olsun unutuyoruz."

Lunaparka gelen Sefa Kutlu ise parkın bayramda açık olmasının kendilerine iyi geldiğini söyledi.

Depremde yaşananların çok kötü olduğunu, yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Kutlu, "Kafa dağıtmak, kendimize gelmek için eğlenmeye geldik. Lunapark da bayramdan dolayı açıldı. Çocuklar da eğleniyor. Biraz da olsa kafa dağıtmak için buradayız." ifadelerini kullandı.