DEPREMDE 19 KİŞİYİ KURTARAN ERZURUMLU DAĞCILAR, ÖLENLERİ DE PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNDE ANDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılarak 19 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkaran Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 ve Alpin Doğa Sporlarının dağcıları, Erzurum'da kendilerine eşlik eden Jandarma...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılarak 19 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkaran Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 ve Alpin Doğa Sporlarının dağcıları, Erzurum'da kendilerine eşlik eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Spor Lisesi öğrencileri ile Palandöken'in zirvesine bayraklı yürüyüş düzenleyerek depremde hayatını kaybedenleri andı.

15 GÜN BÖLGEDE KALDILAR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Erzurum'dan Malatya'ya giden ve dağcılardan oluşturulan arama, kurtarma ekibi, gece gündüz demeden çalışarak 19 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Malatya'da enkazdan son canlı çıkana kadar çalışan ekipler, daha sonra depremzedelere yiyecek ve giyecek yardımında bulundu. Görevlerini yerine getiren ekip, depremden 15 gün sonra Erzurum'a döndü. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in Ejder Zirvesine depremde yaşamını yitirenlerin anısına 150 metre uzunluğundaki bayrakla zirve yürüyüşü yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 ve Alpin Doğa Sporlarının dağcılarına, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Spor Lisesi öğrencileri de eşlik etti. Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada saygı duruşunda bulunarak deprem şehitlerini andı.

HEPİMİZ BİR VİNÇ GİBİYDİK

TDF Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde arkadaşları ile enkazlarda bir vinç gibi çalıştıklarını belirtti. Arama kurtarmada görev alanların insan üstü bir mücadele sergilediğini vurgulayan Tekin, Deprem Erzurum'dan da hissedildi. 11 ilde yıkıma neden olduğunu duyunca oluşturduğumuz 30 kişilik bir ekiple Malatya'ya gittik. Gördüğümüz ilk enkaza girip arama kurtarma çalışmalarını başlattık. Daha sonra diğer enkazlar gittik. Toplam 19 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardık. Daha sonra depremzedeler ve onlara yardıma gelen ekipler için sıcak yemek ve giyecek yardımında bulunduk. Bugün de deremde kaybettiklerimiz anısına Palandöken'e bayraklı zirve yürüyüşü yaptık. Acımız çok büyük. Ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz diye konuştu.

BUZ PARKINDA DA ANILDILAR

Öte yandan Erzurum'da depremlerde hayatını kaybedenler için buz tırmanışı da yapıldı. Palandöken'in yaklaşık 2 bin 300 metre rakımdaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkında da anma tırmanışı düzenlendi. Tırmanış ve yürüyüş büyük ilgi gördü.