Demir yolu emekçilerinin mesaisi TCDD'nin 169. yılında da devam ediyor

Türkiye'nin ulaştırma alanındaki en köklü ve en önemli kuruluşları arasında yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü 169'uncu yaşını kutlarken kuruluşun yürüttüğü çeşitli projelerde görev alan demir yolu emekçileri hem TCDD'nin hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre TCDD, bünyesindeki 9 bölge müdürlüğü, fabrika, liman, tesis ile işletme müdürlükleriyle birimleriyle, ülkede güvenli, ekonomik ve konforlu demir yolu ulaşımına öncülük ediyor.

Demir yolu hatlarının güvenliği ve taşımacılığın sürekliliği için gece gündüz demeden kuruluş çalışanları da emekleriyle Türkiye'nin ulaşım altyapısının büyümesinde ciddi rol oynuyor. Her yıl eylül ayının son haftası "Demiryolları Haftası" olarak kutlanırken yurt genelinde görevli TCDD çalışanları bu hafta da mesailerine hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu'da demir yolu serüveninde ilk adım 1856'da atıldı

Anadolu topraklarındaki ilk demir yolu inşaatı 1856 yılında İzmir-Aydın Demiryolu Hattı'yla başlarken, toplam demir yolu ağı bugün itibarıyla 14 bin kilometreye ulaştı.

Bu anlamda TCDD, sahip olduğu demir yolu altyapısı ile ülkenin ana ulaşımının omurgasını oluşturuyor. TCDD, bir taraftan yolcu ve yük taşımacılığı ile diğer taraftan sinyalizasyon, elektrifikasyon, hızlı tren projeleri ve modernizasyon çalışmalarıyla hem ekonomiye hem de toplumsal hayata katkı sağlıyor.

Kuruluş bünyesinde görevli binlerce personel 24 saat esasına göre çalışıyor. Hatların bakımından trenlerin işletilmesine, gar hizmetlerinden mühendislik süreçlerine geniş bir alanda görev yapan demir yolcular, Türkiye'nin dört bir yanını raylarla birbirine bağlıyor.

Çalışanlar önce görev yerlerindeki hazırlıklarını tamamlıyor. Ardından hatların güvenliği, bakım-onarım, sefer planlaması ve işletme hizmetleri için sorumluluk üstleniyor. Demir yolu hatları, teknolojik altyapının yanı sıra büyük ölçüde insan emeğiyle ayakta tutuluyor.

Makas işçilerinin mesaisi

TCDD'nin raylı sistem altyapısının en kritik unsurlarından makasların üretiminde Çankırı'daki fabrika önemli bir görev üstleniyor. Söz konusu makas fabrikasında hatlarda kullanılan makas ve bağlantı malzemelerinin tamamını yerli olarak üretiliyor. Her gün binlerce ton demir işlenip makaslara ve bağlantı malzemelerine dönüştürülürken bu ürünler demir yolu ulaşımının kesintisiz sürmesini sağlıyor.

Fabrikada işçileri modern makinelerin yanı sıra el emeğine dayalı üretim süreçlerinde de görev alıyor. Üretim hattındaki her adım, yüksek hassasiyet ve kalite kontrol standartlarıyla yürütülüyor. Yerli üretim sayesinde Türkiye, kritik demir yolu ekipmanlarını dışa bağımlı olmadan temin edebiliyor ve bu anlamda milli kaynaklarını verimli kullanıyor. İşçiler, tren ve rayların güvenliğini sağlayacak ürünlerin zamanında ve eksiksiz üretilmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesai harcıyor.

Çankırı Makas Fabrikası'nda görevli personel, sadece teknik bilgi ve deneyimlerini kullanmakla kalmıyor aynı zamanda dayanışma ve ekip ruhuyla işlerini sürdürüyor. Hatların güvenliği ve yolcuların konforu, burada üretilen her makas ve bağlantı malzemeleri ile sağlanıyor.

Marmaray'da mesai

Marmaray, İstanbul'un ulaşımına katkısı nedeniyle devrim niteliğinde bir proje olarak öne çıkıyor.

Modern altyapı, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve güvenlik sistemleriyle donatılan Marmaray, 29 Ekim 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Hat, İstanbul'daki toplu taşıma yükünü önemli ölçüde azalttı ve şehir içi ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirdi.

TCDD'nin en önemli yatırımlarından biri olarak hem şehir içi hem de şehirler arası taşımacılığa hizmet veren Marmaray'ı, gündüz ortalama 600 bin İstanbullu kullanıyor. Marmaray, gece saatlerinde de yük ve yolcu trenlerinin geçişine olanak tanıyarak bir taraftan ülke ekonomisine diğer taraftan İstanbul'un ulaşım altyapısına katkı sağlıyor.

Hattın bir bölümünün su altında bulunması ve Asya ve Avrupa'yı demir yoluyla birbirine bağlaması projenin önemli özellikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda hat, modern İpek Yolu Projesi'nde de önemli bir rol alarak, Çin'den Avrupa'ya uzanan demir yolu hattının İstanbul Boğazı'nın altından geçişine olanak tanıyor.

"Asrın Projesi'nde işini aşkla yapıyor"

Marmaray'da görevli personel, hem teknik bilgi ve becerilerini kullanıyor hem de gece gündüz çalışarak hizmetin sürekliliğini sağlıyor. Marmaray, TCDD'nin yenilikçi ve yerli teknolojiye dayalı büyük yatırımlarından biri olarak Türkiye'nin ulaşım altyapısında kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

Marmaray Bakım Müdürlüğünde 11 yıldır görev yapan Yasin Yıldız, Marmaray'ın "asrın projesi" olduğuna dikkati çekti.

Projenin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladığını dile getiren Yıldız, "Bu projede demir yolu hattı bakım onarımcısı olarak çalışıyorum. Aşkla yapıyoruz işimizi. Yaptığımız işte demir yolu üst yapısında oluşan arızaların gece bakım kuşağında giderilmesini sağlıyoruz. Yolcularımızın daha konforlu seyahat edebilmesi amacıyla biz de elimizden geldiğince ekibimizle beraber var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Demir yolunun kendisi için bir "tutku" olduğunu belirten Yıldız, "11 yıldır Marmaray'da görevliyim. Öncesinde de İstanbul metro projelerinde de görev yaptım. Marmaray Projesi'nin önemini bildiğimiz için bu projeye hizmet etmekten çok mutluyum. Benim için demir yolunun anlam ve önemi insanların birbirine kavuşması, yolcuların işlerine ve evlerine güvenli bir şekilde seyahat etmesi. Buna sebep olduğumuz için kendi adıma mutluyum." diye konuştu.

Ankara-İzmir arası yolculuğu 3,5 saate düşürecek proje

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi de ülkenin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Ankara'dan başlayıp Ege'nin kalbi olan İzmir'e uzanan dev bir hat olarak planlanan projenin tamamlanmasıyla Ankara–İzmir arası seyahatin 13 saatten 3,5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Böylece hem yolcu taşımacılığında konfor ve hız artacak hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacak.

Çalışmalar kapsamında yüzlerce kilometrelik demir yolu hattı döşenirken, onlarca viyadük ve tünel inşa ediliyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen işçiler gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle tünel açma ve viyadük yapımında görev alan emekçiler, ağır iş makinelerinin yanında döktükleri alın terleriyle projeye hayat veriyor.

Yüksek yerlilik oranı projenin dikkat çeken bir diğer özelliği olarak öne çıkıyor. Bu anlamda kullanılan malzemelerin, makasların ve betonarme elemanlarının büyük bölümü Türkiye'de üretiliyor. Bu sayede hem dışa bağımlılık azalıyor hem de yerli sanayiye önemli bir ivme kazandırılıyor.

Hat tamamlandığında sadece İzmir'in değil, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar gibi güzergah üzerindeki şehirlerin de söz konusu modern ulaşım ağından yararlanmaları amaçlanıyor. Bunun da bölgede ticaretin, turizmin ve istihdamın gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

"Demir yollarında çalışmak bu ülkeye büyük bir hizmet"

Projede görev alan işçiler, yaptıkları işi bir sorumluluk olarak görüyor. Viyadüklerin yüksekliğinde, tünellerin derinliklerinde, rayların döşendiği her adımda çalışanların emeği bulunuyor. Kimi zaman yağmur, kimi zaman kavurucu sıcak altında çalışmalarını sürdüren demir yolu emekçileri, ulaşım anlamında Türkiye'nin geleceğinde önemli yeri olacak projeye fedakarca katkı sağlıyor.

TCDD bünyesinde 7 yıldır çalışan ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde kontrol şefi olarak görev yapan inşaat mühendisi Abdullah Başdinç, projede altyapı işlerini yürüttüklerini söyledi.

Tünel, viyadük ile diğer sanat yapıları inşası kapsamında çalışmalarını devam ettirdiklerini anlatan Başdinç, "Yaklaşık olarak konvansiyonel hatta 13 saat olan seyahat süresini bu proje tamamlandıktan sonra 3,5 saate indirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. En hızlı şekilde altyapı ve üstyapı işlerini tamamlayarak vatandaşa bu hizmeti vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir yollarında çalışmayı "ülkeye büyük bir hizmet" olarak nitelendiren Başdinç, şunları kaydetti:

"Kuruluş olarak zaten bu hizmeti yerine getirmekteyiz. Bunun bir parçası olmaktan da mutluluk duyuyorum. Demir yolları seyahat anlamında bakıldığı zaman en güvenli ve konforlu seyahat edilecek ulaşım araçlarından biri. Bunun tasarımı dünyayla eşdeğer olarak, aynı standartlarda ülkemizde de yapılmakta. Bu köklü kuruluşumuzun 169 yıldır süre gelen serüveninin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

Başdinç, mesai arkadaşlarının "Demiryolları Haftası"nı kutladı ve onlara başarılar diledi.