Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Gezi Davası hükümlülerini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Eş Başkanlar, mahpuslara insanlık dışı muamelenin bir an önce sonlandırılmasını, hasta ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından Hatimoğulları ve Bakırhan, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAY-DER) ile birlikte Bakırköy Cezaevi önünde açıklama yaptı.

"Mahpuslara karşı insanlık dışı muamelenin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz"

Cezaevlerindeki kötü koşulları anlatan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Bugün hapishanelerde tıpkı dışarıdaki sıkıyönetim uygulamalarının aynısının devam ettiğini görüyoruz. Bugün İmralı tecridinin devam ettiği bir yerde, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesinin önünde oluşturulmuş olan tecridin ve bariyerin ne kadar güçlü durduğunu görüyoruz. ve biz buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz; bugün İmralı'daki tecrit bir an önce son bulmalıdır. Bugün cezaevlerinde başta hasta mahpuslar olmak üzere, bütün mahpuslara karşı kötü muamelenin, insanlık dışı muamelenin, insan haklarına aykırı olan muamelenin, yasalara aykırı olan muamelenin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. Cezaevlerinde özellikle F tipinden sonra geliştirilen L tipi ve şimdi S tipi cezaevi, adeta mahkumları, adeta cezaevindeki mahpuslara işkencenin içinde bir işkence, tecridin içinde bir tecrit, hapishanenin içinde ayrıca bir tecrit uygulaması haline getirilmiştir cezaevleri. Bizler bu sistemin insan haklarıyla bağdaşan hiçbir yanı olmadığını ifade ediyoruz. ve buradan bütün yetkililere sesleniyoruz; bu sorunlar derhal giderilmelidir. Hasta mahpusların mutlaka ve mutlaka durumları yeniden gözden geçirilmelidir. Cezaevlerinde yaşanan bu kadar ağır hak ihlallerinin bir an önce son bulması için aileler burada her pazar sesini yükseltiyor. Biz de bu sese ses katarak, yaşanan ağır insan hakları ihlallerine karşı insan haklarını savunmak üzere, özgürlüğü savunmak üzere siz değerli ailelerimizle bu mücadeleyi ve dayanışmayı sürdüreceğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Mutlaka başaracağız, mutlaka bu demir parmaklıkları ve bu soğuk duvarları hep beraber parçalayacağız."

"Cezaevlerinin kapısını açın"

Tuncer Bakırhan ise Kürt sorununa değinerek, şunları söyledi:

"Diyalog ve müzakere bu ülkeyi bölmez. Kürt'ü, muhalifi cezaevine atan zihniyet bu ülkeyi böler. Kürt meselesinin muhataplarıyla görüşülmesi bu ülkeye zarar vermez. Sizin bu uygulamalarınız bu ülkeye zarar veriyor. Niye? Kürt, ikili hukuk uyguluyor diyor. Muhalif ikili hukuk uygulanıyor diyor. Dolayısıyla bir an önce bu akıl tutulmasından, bu vahşetten, bu işkenceden, bu ırkçılıktan bu faşizmden vazgeçerek, önce hasta tutsakları, sonra haksız yere tutsak ettiğiniz siyasi tutsakları, en son da cezasını çekmiş insanların, infazını yaktığınız insanları özgürlüğüne kavuşturun. Kapıları açın. Cezaevlerinin kapısının açılması demek, Türkiye'nin demokrasiyi, özgürlükleri tartışması demek. Kürt meselesini tartışması demek. Cezaevlerinin kapılarının açılması, tecridin kırılması, kaldırılması demek. Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın, kardeşçe, insanca bir arada yaşamasının zeminini hazırlar."

Açıklamanın ardından DEM Partili Eş Başkanlar, cezaevlerindeki tutukluların aileleriyle birlikte bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Bakırköy Kadın Cezaevi Tuncer Bakırhan Çiğdem Mater DEM Parti İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title