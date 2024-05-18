Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, şehidin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.