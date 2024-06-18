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A Milli Takım maç takvimi! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? #9917

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A Milli Takım maç takvimi! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımımızın Portekiz ile karşılaşacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı maçın takvimi, futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli takım, karşılaşma sonunda galibiyet sevinci yaşadı. Peki, turnuvadaki bir sonraki karşılaşma ne zaman? Türkiye hangi takımlarla oynayacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

22 Haziran Cumartesi: 19.00 Türkiye- Portekiz

26 Haziran Çarşamba: 22.00 Çekya- Türkiye

A Milli Takım maç takvimi! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? #9917

F GRUBU PUAN DURUMU TABLOSU

1- Türkiye - 3 puan

2 Gürcistan - 0 puan

3- Portekiz - 0 puan

4- Çekya - 0 puan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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