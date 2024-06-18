A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı?
A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı? A Milli Futbol Takımımızın, F Grubu'ndaki sıralaması ve topladığı puanlar merak konusu oldu. Milli takımımızın grubundaki durumu ve kaçıncı sırada olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli takım, karşılaşma sonunda galibiyet sevinci yaşadı. Peki, A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı?
EURO 2024 F GRUBU TÜRKİYE'NİN PUANI KAÇ?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk karşılaşmasını Gürcistan karşısında oynadı. EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.
F GRUBU PUAN DURUMU TABLOSU
1- Türkiye - 3 puan
2 Gürcistan - 0 puan
3- Portekiz - 0 puan
4- Çekya - 0 puan