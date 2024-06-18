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A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı?

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A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı? A Milli Futbol Takımımızın, F Grubu'ndaki sıralaması ve topladığı puanlar merak konusu oldu. Milli takımımızın grubundaki durumu ve kaçıncı sırada olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli takım, karşılaşma sonunda galibiyet sevinci yaşadı. Peki, A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı?

EURO 2024 F GRUBU TÜRKİYE'NİN PUANI KAÇ?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk karşılaşmasını Gürcistan karşısında oynadı. EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı?

F GRUBU PUAN DURUMU TABLOSU

1- Türkiye - 3 puan

2 Gürcistan - 0 puan

3- Portekiz - 0 puan

4- Çekya - 0 puan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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