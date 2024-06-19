Çanakkale'de orman yangını! Orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını mı çıktı?

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadelenin 540 personel tarafından 94 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra gece görüş helikopteriyle sürdürüldüğünü bildirdi. Peki, Orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını mı çıktı?

ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Helikopterden yangın bölgesini inceleyen Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 42 orman yangını olduğunu, bunun 22'sinin orman içinde, 20'sinin orman dışında gerçekleştiğini söyledi.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, NE OLDU?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu. Bölgede 362 kişiden oluşan ekipler, 9 uçak, 6 helikopter ve 67 kara aracıyla, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.