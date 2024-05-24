Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atila Öztürk ile üye ülkelerin mahkeme ve yargı konseyi başkanları toplantıda yer aldı.