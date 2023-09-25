Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde Türkiye ile Azerbaycan arasında ikili anlaşmalara imza atıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde, Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındı.

İKİLİ ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

İki lider daha sonra Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılarak iki ülke arasında bir dizi anlaşmaya imza atıldı. İmza töreninde iki ülkenin ilgili bakanları ve cumhurbaşkanları ikili anlaşmalara imza attı.

3 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"na imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında elektrik enerjisiyle ilgili mevcut işbirliğinin devamını içeren metin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı.

"NAHÇIVAN'DA BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR"

İmza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Törende ev sahibi olarak ilk konuşan Aliyev, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalcilik siyaseti uygulaması burada da şiddete neden oldu. Nahçıvan öz topraklarını koruyabildi ancak Nahçıvan'ın enerji ihtiyacı Azerbaycan'ın sorumluluğunda olduğu için Ermenistan tüm hatları kesti, Nahçıvan ablukadaydı. Elektrik yoktu, ışık yoktu. Nahçıvan'ın gazı petrolü olmasa da güneşi var. Nahçıvan'da bizim büyük planlarımız var. Bu planlar gerçekleşirse Nahçıvan bir enerji noktasına dönüşebilir, burada büyük bir potansiyel var." dedi.

"TÜRK HALKI YANIMIZDAYDI"

Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: "5 gün önce 24 saatten kısa bir sürede antiterör operasyonu ile Ermenistan ordusu teslim oldu, bizim şartlarımızı kabul etti. Artık Karabağ'da yaşayan Ermeni halka insani yardımlar gönderilmeye başlandı. Karabağ bölgesinde yaşayan insanlar Azerbaycan vatandaşlarıdır. Onların güvenliği devletimiz tarafından temin edilecektir. Bugün taraflar arasında ikinci görüşmeler yapılıyor. Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın entegrasyon süreci eminim ki uğurlu gelecek. Kardeşim bu olay başladığında siz ABD'deydiniz. Orada dünyanın en büyük kürsüsünden Azerbaycan devleti ile ilgili adaletli açıklamalar yaptınız. Muharebede de siz ve tüm Türk halkı yanımızdaydı. Bu birçok insan için önemli bir sinyaldi, halkımız bu manevi desteği unutmayacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAYDAR ALİYEVİ UNUTMADI

Aliyev'den sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte haziran ayında Bakü'ye gerçekleştirmiştim. Bu defa sizlerle Türkiye'yi Türk dünyasına bağlıyan Nahçıvan'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim.Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyevi doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"NAHÇIVAN, TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP"

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. Tek millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizin müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisi ile birlikte bu potansiyeli tam manası ile hayata geçirme imkanına kavuşacağız.

"ENERJİ ALANINDAKİ ORTAKLIĞIMIZI DERİNLEŞTİRECEK"

Hazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır."

ERDOĞAN'IN HEYETİ OLDUKÇA KALABALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçivan'a geldi.

MECLİS'TE RESMİ TÖREN

Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne gelişinde resmi törenle karşılandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti. Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı. Erdoğan ve Aliyev'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.