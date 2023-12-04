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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkent Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkent Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Keşir, Derya Ayaydın, MHP Milletvekilleri Abdurrahman Başkan ile Naci Şanlıtürk, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek. Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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